 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАмериканский тяжеловес Уайлдер назвал дату возвращения на ринг

Американский тяжеловес Уайлдер назвал дату возвращения на ринг


фото: Getty Images
Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что проведет следующий бой в январе-феврале 2021 года

Об этом сообщает BadLeftHook.

По словам бывшего обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтея Уайлдера, пока его команда занимается поисками соперника.

"Вы сможете вновь увидеть меня на ринге где-то в первую неделю января, самое позднее - в начале февраля, и сейчас мы ищем соперников. Мы не собираемся сидеть сложа руки и ждать одного труса, который убежал от своих обязанностей. Мы должны вернуться на ринг, у меня много фанатов, которые с нетерпением ждут, когда я вернусь и буду делать то, что у меня получается лучше всего", - сказал Уайлдер.

Свой предыдущий бой американец провел 22 февраля против Тайсона Фьюри и потерпел поражение нокаутом. Сейчас Уайлдер судится с британцем и требует от него проведения третьего поединка. В первой встрече в декабре 2018 года между боксерами была зафиксирована ничья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать