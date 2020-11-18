Американский тяжеловес Уайлдер назвал дату возвращения на ринг
Об этом сообщает BadLeftHook.
По словам бывшего обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтея Уайлдера, пока его команда занимается поисками соперника.
"Вы сможете вновь увидеть меня на ринге где-то в первую неделю января, самое позднее - в начале февраля, и сейчас мы ищем соперников. Мы не собираемся сидеть сложа руки и ждать одного труса, который убежал от своих обязанностей. Мы должны вернуться на ринг, у меня много фанатов, которые с нетерпением ждут, когда я вернусь и буду делать то, что у меня получается лучше всего", - сказал Уайлдер.
Свой предыдущий бой американец провел 22 февраля против Тайсона Фьюри и потерпел поражение нокаутом. Сейчас Уайлдер судится с британцем и требует от него проведения третьего поединка. В первой встрече в декабре 2018 года между боксерами была зафиксирована ничья.
- Напомним, 17 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что готов провести бой с Александром Усиком .
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