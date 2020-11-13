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Espreso.tvСпортУсик отказался боксировать в новой весовой категории

Усик отказался боксировать в новой весовой категории


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик не будет выступать в новой весовой категории, которая создается для бойцов, чьи габариты велики для первого тяжелого веса

Об этом сообщает boxingnews24.com.

Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман рассказал, что не только Усик отказался выступать в новосозданной весовой категории, но и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

"Усик - потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжелого веса. Провел два поединка в супертяжелом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, сделали выводы. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжелый вес. Уайлдер хочет реванша с Фьюри. Несмотря на то, что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они захотят перейти в нее", - рассказал Сулейман.

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