Усик отказался боксировать в новой весовой категории
Об этом сообщает boxingnews24.com.
Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман рассказал, что не только Усик отказался выступать в новосозданной весовой категории, но и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.
"Усик - потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжелого веса. Провел два поединка в супертяжелом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, сделали выводы. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжелый вес. Уайлдер хочет реванша с Фьюри. Несмотря на то, что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они захотят перейти в нее", - рассказал Сулейман.
- Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.
- 10 ноября чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что у Александра Усика возникли проблемы в поединке с Дереком Чисорой из-за неудобного стиля британского тяжеловеса.
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