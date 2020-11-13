Усик отказался боксировать в новой весовой категории

13 ноября, 2020, 15:32

Украинский боксер Александр Усик не будет выступать в новой весовой категории, которая создается для бойцов, чьи габариты велики для первого тяжелого веса

Об этом сообщает boxingnews24.com.

Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман рассказал, что не только Усик отказался выступать в новосозданной весовой категории, но и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

"Усик - потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжелого веса. Провел два поединка в супертяжелом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, сделали выводы. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжелый вес. Уайлдер хочет реванша с Фьюри. Несмотря на то, что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они захотят перейти в нее", - рассказал Сулейман.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

10 ноября чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что у Александра Усика возникли проблемы в поединке с Дереком Чисорой из-за неудобного стиля британского тяжеловеса.

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