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Espreso.tvСпортШвейцария - Украина: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций

Швейцария - Украина: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций


фото: Getty Images
Сегодня, 17 ноября, в 6-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю Украина и Швейцария встречались трижды. Два матча завершились вничью, а еще один победой национальной командой Украины.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Лига наций

6-й тур

17 ноября

Швейцария - Украина

Люцерн, стадион "Свисспорарена"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1"

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