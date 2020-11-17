Швейцария - Украина: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций
17 ноября, 2020, 08:01
Сегодня, 17 ноября, в 6-м туре Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю Украина и Швейцария встречались трижды. Два матча завершились вничью, а еще один победой национальной командой Украины.
Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
Лига наций
6-й тур
17 ноября
Швейцария - Украина
Люцерн, стадион "Свисспорарена"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1"
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов .
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