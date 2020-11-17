Швейцария - Украина: букмекеры назвали фаворита решающего матча Лиги наций

17 ноября, 2020, 12:55

Букмекеры считают сборную Швейцарии фаворитом решающего матча Лиги наций против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение Швейцарии и предлагают на ее победу коэффициент 1,62. В то же время, на ничью они дают 4,00, а в силу сборной Украины не верят - 5,50 на выигрыш.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы .

Победа и ничья в заключительном матче группового раунда Лиги наций против Швейцарии гарантируют сборной Украины сохранение места в высшем дивизионе.

17 ноября Андрей Шевченко обнародовал заявку на решающий матча Лиги наций против Швейцарии

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