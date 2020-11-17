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Espreso.tvСпортШвейцария - Украина: букмекеры назвали фаворита решающего матча Лиги наций

Швейцария - Украина: букмекеры назвали фаворита решающего матча Лиги наций


фото: uaf.ua
Букмекеры считают сборную Швейцарии фаворитом решающего матча Лиги наций против Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение Швейцарии и предлагают на ее победу коэффициент 1,62. В то же время, на ничью они дают 4,00, а в силу сборной Украины не верят - 5,50 на выигрыш.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.

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