Швейцария - Украина: что нужно команде Шевченко, чтобы остаться в элитном дивизионе Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Перед 6-м, заключительным, туром Лиги наций лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками занимает второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
Чтобы избежать вылета из дивизиона A, сборной Украины нужно в матче против Швейцарии победить или сыграть вничью.
При определенных условиях, команду Шевченко устроит даже поражение, поскольку, при равенстве очков учитываются результаты личных встреч.
Дома Украина победила Швейцарию 2: 1, поэтому ее сегодня устроит результативная поражение, если наши футболисты забьют не менее двух голов- 2: 3, 3: 4, и т.д.
В противном случае, команда Шевченко вылетит в дивизион В. Если украинцы проигрывают 1: 2, швейцарцы окажется выше в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов .
- 16 ноября положительные тесты на коронавирус получили голкипер сборной Украины Дмитрий Резник, защитник Эдуард Соболь и хавбек Евгений Макаренко.
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