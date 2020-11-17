Шевченко объявил заявку сборной Украины на матч Лиги наций против Швейцарии

17 ноября, 2020, 11:21

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на решающий матча Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Заявка сборной Украины:

1. Юрий Панькив, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 5. Евгений Чеберко, 6. Тарас Степаненко, 7. Александр Назаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Жуниор Марлос, 12 . Андрей Пятов, 14. Игорь Харатин, 15 Ефим Конопля, 16 Сергей Булеца, 17. Александр Зинченко, 18 Георгий Судаков, 19 Александр Зубков, 20. Валерий Бондарь, 21 Богдан Михайличенко, 22 Николай Матвиенко , 23 Андрей Лунин.

Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

Матч Швейцария - Украина начнется сегодня в 21:45 в Люцерне.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что перед решающим матчем Лиги наций против Швейцарии наша команда имеет существенные кадровые проблемы .

Победа и ничья в заключительном матче группового раунда Лиги наций против Швейцарии гарантируют сборной Украины сохранение места в высшем дивизионе.

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