"Уже есть решение другой судьи о возобновлении дела": ГПК о якобы закрытии производства по "Роттердам+"

17 ноября, 2020, 18:49

Экс-депутат Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу об отказе возобновлять дело "Роттердам+", ведь уже есть решение другой судьи

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Отметим, в некоторых телеграм-каналах появились сообщения, что якобы снова закрыто дело "Роттердам+". И якобы это сделала апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Но, как известно, апелляционная палата удовлетворила отказ от своей жалобы депутата прошлого созыва Виктора Чумака, ранее обжаловавшего закрытие дела по "Роттердам+".

Так, в ГПК отметили, что Апелляция Высшего Антикоррупционного суда приняла отказ и закрыла апелляционное производство.

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"Никакой измены нет. Чумак подал отказ из-за того, что уже есть решение другой судьи о возобновлении дела", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ГПК, прокурор Виталий Пономаренко, который закрывал дело, до сих пор остается руководителем группы прокуроров.

"Только генпрокурор Венедиктова, она может заменить прокурора, но не делает этого. Поэтому зашкварений прокурор, который хотел слить дело, дальше ведет дело и пытается слить его снова", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам+" .

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