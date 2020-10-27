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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд возобновил дело в отношении "Роттердам +"

Антикоррупционный суд возобновил дело в отношении "Роттердам +"

Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по "делу Роттердам +"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

27 октября судья Высшего антикоррупционного суда закончила рассмотрение жалобы ГПК и АО "Никопольский завод ферросплавов" на решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа 2020 года о закрытии уголовного производства, принятое в рамках так называемого дела "Роттердам+".
Судья удовлетворила жалобу завода и отменила постановление прокурора о прекращении уголовного производства.
  • Напомним, что "Роттердам +", по данным следствия, это схема по искусственному завышения цены на электроэнергию для населения. В тариф вложили стоимость транспортировки угля из-за рубежа, которого в действительности не было. Подозрения вручили топ-чиновникам компании "ДТЭК" и руководству Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ). В то же время, с другой стороны "Роттердам +" - это формула расчета цены на уголь на транспортном хабе.
 

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