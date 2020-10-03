Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам +", делала экспертизу по заказу Коломойского - экс-глава НКРЭКУ
Об этом на странице в Facebook сообщил бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Он также обнародовал сканы документов, которые доказывают, что сотрудница ООО "Экспертная группа "ЕС энд ДИ" Ирина Педь в сентябре 2019 года подписала экспертизу, заказанную Никопольским заводом ферросплавов, который входит в бизнес-группу Коломойского.
"Вот вам очередное подтверждение союза НАБУ и заводов Коломойского. В сети распространяют информацию о новой экспертизе, заказанной НАБУ у "независимого" эксперта из 40 млрд грн "ущерба". Но есть одна важная деталь для резкости картинки - это самая эксперт по заказу заводов Коломойского установила убытки этих самых заводов ", - пишет Вовк.
"Документальное подтверждение выполнения одним и тем же независимым экспертом убытков для Никопольского завода ферросплавов и по заказу НАБУ", - отмечает Дмитрий Вовк.
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