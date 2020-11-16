В Беларуси снова наивысшее количество задержанных ОМОНом. Среди них - "врач года"

16 ноября, 2020, 00:29

В течение воскресенья, 15 ноября 2020 года, на 99-й день протестов, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирной революции. Такой показатель является в некотором роде рекордом силовиков Лукашенко

Речь идет об участниках традиционных для воскресенья уличных маршей, а также о тех, кто защищал народный мемориал памяти 31-летнего Романа Бондаренко на "площади Перемен" в столице Республики Беларусь, передает Еспресо.TV.

Полный перечень задержанных размещен на официальном сайте снятого с государственной регистрации правозащитного центра "Весна".

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Как и ранее, в милицейских камерах оказались люди, известные в Беларуси и за ее пределами.

Портал Хартыя'97 называет имена заместителя директора по организации противораковой борьбы Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Александрова кандидата медицинских наук Павла Моисеева, а также его коллеги, заведующего операционным блоком этого же учреждения кандидата медицинских наук Андрея Полуянчика. Медики, вероятно, находятся в Московском РУВД столицы.

"Белые халаты" также сообщают о задержании заведующего отделением опухолей головы и шеи Центра им. Александрова Евгения Кузьмина, кандидата наук, врача высшей квалификационной категории, обладателя звания "Врач года Республики Беларусь" 2014 года.

Напомним, в минувшее воскресенье, 8 ноября, ОМОН схватил в Минске "Мисс Беларусь - 2008" Ольгу Хижинкову и ведущего "Вечерней колыбельной" Александра Ждановича.

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