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Espreso.tvМирВ Беларуси снова наивысшее количество задержанных ОМОНом. Среди них - "врач года"

В Беларуси снова наивысшее количество задержанных ОМОНом. Среди них - "врач года"

информационное
фото: svaboda.org
В течение воскресенья, 15 ноября 2020 года, на 99-й день протестов, в Минске и еще нескольких белорусских городах спецназовцы МВД схватили 1113 участников мирной революции. Такой показатель является в некотором роде рекордом силовиков Лукашенко

Речь идет об участниках традиционных для воскресенья уличных маршей, а также о тех, кто защищал народный мемориал памяти 31-летнего Романа Бондаренко на "площади Перемен" в столице Республики Беларусь, передает Еспресо.TV.

Полный перечень задержанных размещен на официальном сайте снятого с государственной регистрации правозащитного центра "Весна".

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Как и ранее, в милицейских камерах оказались люди, известные в Беларуси и за ее пределами.

Портал Хартыя'97 называет имена заместителя директора по организации противораковой борьбы Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Александрова кандидата медицинских наук Павла Моисеева, а также его коллеги, заведующего операционным блоком этого же учреждения кандидата медицинских наук Андрея Полуянчика. Медики, вероятно, находятся в Московском РУВД столицы.

"Белые халаты" также сообщают о задержании заведующего отделением опухолей головы и шеи Центра им. Александрова Евгения Кузьмина, кандидата наук, врача высшей квалификационной категории, обладателя звания "Врач года Республики Беларусь" 2014 года.

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