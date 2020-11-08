ОМОН схватил в Минске "Мисс Беларусь - 2008" и ведущего вечерней "колыбельной" на ТВ

8 ноября, 2020, 22:40

Среди сотен задержанных сегодня, 8 ноября 2008 года, участников уличного протеста в Минске есть несколько известных в стране представителей шоубизнеса, культуры и спорта

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

В частности, на Марше народовластия в Минске была задержана модель Ольга Хижинкова - победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008", участница международного конкурса "Мисс Мира в 2008 году", передает Onliner .

В последнее время Хижинкова активно поддерживала протестующих, выходила на акции против непрерывного правления Александра Лукашенко.

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А в районе "Галереи" в автозак силой поместили актера Александра Жданович, известного тысячам белорусам как "Маляванич" с легендарной детской телепрограммы "Калыханка".

По словам свидетелей его задержания описал портал TUT.by .

"Стоял около 15 бусов (с силовиками - ред.). Непосредственно на тротуаре стояли омоновцы. Увидев их, Жданович достал из сумки деревянный крест, стал крестить их крестным знамением и молиться. Мы уже прошли всех омоновцев, когда увидели, что один из них громко кричал на женщину, вел себя по-хамски. Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим - те заломили актеру руки и унесли в автобус ", - говорится в сообщении.

Неустановленные лица в черной форме также забрали с собой серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко, многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина и бывшего актера "Цирка дю Солей" Семена Букина.

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