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Espreso.tvСпортШвейцария вызвала трех новых футболистов на матч против Украины

Швейцария вызвала трех новых футболистов на матч против Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал трех новых футболистов на матч 6-го тура Лиги наций против национальной команды Украины

Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

К национальной команде Швейцарии присоединились защитник менхенгладбахской "Боруссии" Михаэль Ланг, а также полузащитники Мишель Ебишер из швейцарского "Янг Бойз" и Пайтим Касами с "Базеля".

В матче против Украины, Петкович не сможет рассчитывать на защитников Сильвана Видмера и Джордана Лотомба, которые получили положительные тесты на коронавирус. Также не сыграют Нико Эльведи и Ремо Фройлер, которые получили дисквалификации.

Матч Швейцария - Украина состоится 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

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