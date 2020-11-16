Швейцария вызвала трех новых футболистов на матч против Украины
Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.
К национальной команде Швейцарии присоединились защитник менхенгладбахской "Боруссии" Михаэль Ланг, а также полузащитники Мишель Ебишер из швейцарского "Янг Бойз" и Пайтим Касами с "Базеля".
В матче против Украины, Петкович не сможет рассчитывать на защитников Сильвана Видмера и Джордана Лотомба, которые получили положительные тесты на коронавирус. Также не сыграют Нико Эльведи и Ремо Фройлер, которые получили дисквалификации.
Матч Швейцария - Украина состоится 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов .
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