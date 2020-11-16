Малиновский назвал главную цель сборной Украины в Лиге наций

16 ноября, 2020, 21:25

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, что главная цель перед национальной командой - остаться в дивизионе А Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Малиновский не забывает, что впереди Евро-2020 и сборная Украины должна хорошо подготовиться к турниру.

"Мы должны смотреть в будущее, ведь впереди - чемпионат Европы. Также у нас есть задача - остаться в Лиге А. Нам предстоит еще один поединок, к которому мы должны подготовиться. У швейцарцев хорошая команда с квалифицированными футболистами, которая высоко и агрессивно прессингует. Впереди тяжелый матч, мы должны сыграть очень сконцентрировано. в плане реализации должны забивать все, что у нас будет. Также посмотрим, как ребята восстановятся ", - сказал Руслан Малиновский.

Матч Швейцария - Украина состоится 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, которая переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.

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