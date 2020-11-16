Малиновский назвал главную цель сборной Украины в Лиге наций
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Малиновский не забывает, что впереди Евро-2020 и сборная Украины должна хорошо подготовиться к турниру.
"Мы должны смотреть в будущее, ведь впереди - чемпионат Европы. Также у нас есть задача - остаться в Лиге А. Нам предстоит еще один поединок, к которому мы должны подготовиться. У швейцарцев хорошая команда с квалифицированными футболистами, которая высоко и агрессивно прессингует. Впереди тяжелый матч, мы должны сыграть очень сконцентрировано. в плане реализации должны забивать все, что у нас будет. Также посмотрим, как ребята восстановятся ", - сказал Руслан Малиновский.
Матч Швейцария - Украина состоится 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Перед 6-м туром лидерство в группе A4 захватила Германия, которая переиграла Украину 3: 1 и набрала 9 баллов. Команда Андрея Шевченко с 6 очками - третья. Испания с 8 очками заняла второе место. Швейцарцы с 3 пунктами - четвертые.
- Напомним, 14 ноября, 5-м туре Лиги наций сборная Украины уступила в Лейпциге команде Германии.
- В другом матче группы A4 сборная Швейцарии дома сыграла вничью с Испанией .
- 15 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на матч против Швейцарии трех дебютантов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-