Эрдоган подал на рассмотрение парламента указ об отправке миротворческого контингента в Карабах
Об этом сообщает государственное информационное агентство Турции "Анадолу".
Проект указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение парламента страны.
В документе обращается внимание на условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требование официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу режима прекращения огня.
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"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также отвечает национальным интересам Турции", - говорится в указе.
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Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.
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В соответствии со статьей 92-й Конституции Турции срок действия мандата определен одним годом.
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