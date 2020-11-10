Виталий Портников: Путин опять «миротворец»

10 ноября, 2020, 11:38

Российские войска в спешном порядке разворачиваются на территории Нагорного Карабаха. Теперь именно эти войска будут гарантами безопасности карабахских армян. Об этом в ночь с 9 на 10 ноября договорились президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и армянский премьер Никола Пашинян.

Таким образом, Путин – опять «миротворец». К чему привели миротворческие миссии Кремля в других регионах бывшего Советского Союза, вспомнить не так уж сложно. В Приднестровье российские «миротворцы» уже почти три десятилетия не дают возможности восстановить территориальную целостность Молдовы. В Абхазии и Южной Осетии российские «миротворцы» устроили войну с Грузией, после чего Россия признала «независимость» грузинских автономий. Теперь вот «миротворцы» появятся и в Карабахе. Официально - 5 лет с автоматическим продлением на очередные пять лет если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить их пребывание. Фактически – на время, которое будет выгодно России. Потому что теперь Азербайджану уже нужно будет воевать не с Арменией. А с Россией. И от России будет зависеть возможная транспортная коммуникация Армении с Карабахом и Азербайджана с Нахичеванью. Да и потом – сколько было решений о выводе российских «миротворцев» из Приднестровья. И что, кто-то ушел? Российские войска уходят только тогда, когда их страна терпит крах – как в случае с Афганистаном и странами Центральной Европы. Но ни минутой раньше.

И нам нужно внимательно присмотреться к тому, что сейчас происходит на Кавказе – потому что этот же вариант Кремль будет пытаться навязать и Украине. «Прямые переговоры» со своими марионетками и российские «миротворцы» на Донбассе. Или – новая война и российские «миротворцы». Важно, чтобы российская роль «покровителя» Донбасса была закреплена и чтобы Россия крепко держала Украину за горло – так, как она сейчас будет держать Армению и Азербайджан.

И не говорите, что этого не будет никогда. В Кремле умеют ждать и создавать нужные ситуации. Еще несколько месяцев назад ни в Баку, ни в Ереване и не думали, что сегодня в Карабахе будут русские.