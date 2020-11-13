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Espreso.tvОбществоЛукашенко заявил, что убитый силовиками активист Бондаренко "был нетрезв" и ему "стало плохо по дороге"

Лукашенко заявил, что убитый силовиками активист Бондаренко "был нетрезв" и ему "стало плохо по дороге"

13 ноября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять под "очень серьезный" контроль расследование обстоятельств смерти 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко

Об этом сообщает " БелТА ".

"Когда они (милиция - ред.) подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко) или травмирован был, что ли ... В нетрезвом состоянии. Это признано. Вывод сегодня предоставил Следственный комитет. Они выложили это все . Он был пьян ", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ссылаясь на данные следом РБ.

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"Конечно, его взяли и увезли в этот участок. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - добавил он.

  • Напомним, 13 ноября в белорусском Бресте милиция задержала семерых участников акции памяти погибшего Романа Бондаренко, который умер накануне в результате избиения силовиками

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