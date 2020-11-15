"Кто был бы приемлем: Гиви или Моторола?", - Стерненко о втором туре в Одессе
Об этом он написал у себя на телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .
"В Одессе сегодня 2-й тур выборов городского головы. Там будут выбирать между русским Трухановым и рссиянином Скориком. Оба имеют и соответствующие взгляды. Оба несут за собой только коррупцию, хищение и смерть.
Как и весь "русский мир". Многие мои друзья агитируют за одного из кандидатов, призывая выбирать меньшее зло. Но зло это всегда зло ", - отмечает Стерненко.
"Кто был бы приемлем: Гиви или Моторола? Гитлер или Сталин? Захарченко или Плотницкий? Чикатило или Оноприенко? Даже если вы выбираете зло, не стоит об этом заявлять публично. Мне бы за это стыдно, если бы я даже и делал такой выбор" , - добавил он.
По словам Стерненка, если бы ему пришлось сегодня голосовать в Одессе, то он бы "испортил бюллетень".
"Это тоже выбор. За какой, по крайней мере, не стыдно. Выбор, не легитимузуе одного из двух уродов", - пояснил Стерненко.
- В Одессе, как и в еще 6 украинских городах, сегодня, 15 ноября 2020, проходит второй тур выборов мэра .
- Утром участки для голосования были преимущественно пустыми. Явка незначительная .
- За голоса общины там соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-