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Espreso.tvОбщество"Кто был бы приемлем: Гиви или Моторола?", - Стерненко о втором туре в Одессе

"Кто был бы приемлем: Гиви или Моторола?", - Стерненко о втором туре в Одессе


фото: 048.ua
Общественный деятель, бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который сейчас находится под домашним арестом в Киеве, прокомментировал ситуацию с сегодняшним вторым туром выборов мэра Одессы

Об этом он написал у себя на телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .

"В Одессе сегодня 2-й тур выборов городского головы. Там будут выбирать между русским Трухановым и рссиянином Скориком. Оба имеют и соответствующие взгляды. Оба несут за собой только коррупцию, хищение и смерть.
Как и весь "русский мир". Многие мои друзья агитируют за одного из кандидатов, призывая выбирать меньшее зло. Но зло это всегда зло ", - отмечает Стерненко.

"Кто был бы приемлем: Гиви или Моторола? Гитлер или Сталин? Захарченко или Плотницкий? Чикатило или Оноприенко? Даже если вы выбираете зло, не стоит об этом заявлять публично. Мне бы за это стыдно, если бы я даже и делал такой выбор" , - добавил он.

По словам Стерненка, если бы ему пришлось сегодня голосовать в Одессе, то он бы "испортил бюллетень".

"Это тоже выбор. За какой, по крайней мере, не стыдно. Выбор, не легитимузуе одного из двух уродов", - пояснил Стерненко.

  • В Одессе, как и в еще 6 украинских городах, сегодня, 15 ноября 2020, проходит второй тур выборов мэра .
  • Утром участки для голосования были преимущественно пустыми. Явка незначительная .
  • За голоса общины там соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик.

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