Семь городов Украины проводят сегодня второй тур. Кто против кого
Голосование, как всегда, будет проводиться с 08:00 до 20:00, рассказывает Еспресо.TV.
За полномочия мэров между собой будут соревноваться:
в Луцке - советник городского головы Игорь Полищук ("За будущее") и Богдан Шиба, который ранее уже возглавлял город;
в Одессе - действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик;
в Сумах - действующий мэр Александр Лысенко ("Батькивщина") и Вадим Акперов ( "Европейская солидарность")
в Херсоне - нардеп из депутатской группы "За будущее" Игорь Колихаев ("Партия Игоря Колихаева" Нам здесь жить!") и экс-" регионал" Владимир Сальдо (партия" Блок Владимира Сальдо"), который в 2002-2012 годах уже возглавлял город;
в Каменке - "свободовец" Михаил Поситко и бывший нардеп от Партии регионов и Блока Петра Порошенко, самовыдвиженец, муж Инны Богословской Владимир Мельниченко;
в Краматорске - действующий мэр Александр Гончаренко и депутат горсовета Андрей Панков
в Украинке (Киевская область) - Оксана Кирилюк от команды Александра Дубинского и партии "Слуга народа" и экс-глава Бориспольской и Обуховской районных государственных администраций Александр Туренко с "Европейской солидарности".
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