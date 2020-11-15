Семь городов Украины проводят сегодня второй тур. Кто против кого

15 ноября, 2020, 07:18

В воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах состоится повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском, Краматорске, Украинке, где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов

Голосование, как всегда, будет проводиться с 08:00 до 20:00, рассказывает Еспресо.TV.

За полномочия мэров между собой будут соревноваться:

в Луцке - советник городского головы Игорь Полищук ("За будущее") и Богдан Шиба, который ранее уже возглавлял город;

в Одессе - действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик;

в Сумах - действующий мэр Александр Лысенко ("Батькивщина") и Вадим Акперов ( "Европейская солидарность")

в Херсоне - нардеп из депутатской группы "За будущее" Игорь Колихаев ("Партия Игоря Колихаева" Нам здесь жить!") и экс-" регионал" Владимир Сальдо (партия" Блок Владимира Сальдо"), который в 2002-2012 годах уже возглавлял город;

в Каменке - "свободовец" Михаил Поситко и бывший нардеп от Партии регионов и Блока Петра Порошенко, самовыдвиженец, муж Инны Богословской Владимир Мельниченко;

в Краматорске - действующий мэр Александр Гончаренко и депутат горсовета Андрей Панков

в Украинке (Киевская область) - Оксана Кирилюк от команды Александра Дубинского и партии "Слуга народа" и экс-глава Бориспольской и Обуховской районных государственных администраций Александр Туренко с "Европейской солидарности".

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