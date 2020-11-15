 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВторой тур в 7 украинских городах: явка была, очередей нет

Второй тур в 7 украинских городах: явка была, очередей нет

Утро второго тура выборов мэров в ряде украинских городов проходит спокойно. Санитарный режим на участках для голосования придерживается

При этом некоторые из них совсем пустые, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Честно .

Явка на участках по состоянию на 10.00, после 2:00 голосования:

Луцк, участок 071 042 - проголосовали 2,7% избирателей (55 из 2023).

Каменец-Подольский, участок 681 353 - проголосовали 3,7% избирателей (70 из 1916).

Херсон, участок 650 734 - проголосовали 2,9% избирателей (57 из 1985).

Одесса, участок 511 300 - проголосовали 3% избирателей (63 из 2118).

Украинка. участок на территории местной больницы - проголосовали 4,5% избирателей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать