Второй тур в 7 украинских городах: явка была, очередей нет

15 ноября, 2020, 11:34

Утро второго тура выборов мэров в ряде украинских городов проходит спокойно. Санитарный режим на участках для голосования придерживается

При этом некоторые из них совсем пустые, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Честно .

Явка на участках по состоянию на 10.00, после 2:00 голосования:

Луцк, участок 071 042 - проголосовали 2,7% избирателей (55 из 2023).

Каменец-Подольский, участок 681 353 - проголосовали 3,7% избирателей (70 из 1916).

Херсон, участок 650 734 - проголосовали 2,9% избирателей (57 из 1985).

Одесса, участок 511 300 - проголосовали 3% избирателей (63 из 2118).

Украинка. участок на территории местной больницы - проголосовали 4,5% избирателей.

В воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах состоится повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольске, Краматорске, Украинке , где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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