Второй тур в 7 украинских городах: явка была, очередей нет
15 ноября, 2020, 11:34
Утро второго тура выборов мэров в ряде украинских городов проходит спокойно. Санитарный режим на участках для голосования придерживается
При этом некоторые из них совсем пустые, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Честно .
Явка на участках по состоянию на 10.00, после 2:00 голосования:
Луцк, участок 071 042 - проголосовали 2,7% избирателей (55 из 2023).
Каменец-Подольский, участок 681 353 - проголосовали 3,7% избирателей (70 из 1916).
Херсон, участок 650 734 - проголосовали 2,9% избирателей (57 из 1985).
Одесса, участок 511 300 - проголосовали 3% избирателей (63 из 2118).
Украинка. участок на территории местной больницы - проголосовали 4,5% избирателей.
- В воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах состоится повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольске, Краматорске, Украинке , где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
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