Зеленский рассказал, в каких условиях лечится в "Феофании"
Об этом Зеленский рассказал в видеообращении в Facebook.
По словам президента, он находится на лечении в больнице "Феофания" на общих основаниях, как и другие пациенты.
"Говорят, главный залог быстрого выздоровления - хорошее настроение. Поэтому, как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред, я нахожусь в больнице на общих основаниях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас нового веселого вранья", - сказал Зеленский.
- Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский записал новое видео, в котором рассказал о своем самочувствии и "карантине выходного дня".
- Кроме этого, Владимир Зеленский предупредил мэров украинских городов о непредсказуемых последствиях бойкота "карантина выходного дня".
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