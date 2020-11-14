Зеленский рассказал, в каких условиях лечится в "Феофании"

14 ноября, 2020, 22:26

Об этом Зеленский рассказал в видеообращении в Facebook.

По словам президента, он находится на лечении в больнице "Феофания" на общих основаниях, как и другие пациенты.

"Говорят, главный залог быстрого выздоровления - хорошее настроение. Поэтому, как это ни парадоксально, но хочу поблагодарить наших оппонентов за фейк, что мое лечение стоит миллионы гривен в день. Спасибо, что даете возможность посмеяться, поднимаете настроение и заботитесь таким образом о моем здоровье. Конечно, все это бред, я нахожусь в больнице на общих основаниях, как и все другие пациенты. И вместе с ними мы ждем от вас нового веселого вранья", - сказал Зеленский.

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