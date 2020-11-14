Зеленский предупредил мэров о тяжелых последствиях бойкота карантина

14 ноября, 2020, 19:21

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении в facebook.

Решение некоторых мэров городов бойкотировать введеный правительством "карантин выходного дня" он связал со вторым туром местных выборов.

"У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизнь украинцев", - сказал Зеленский.

Он добавил, что соблюдение карантина поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это концертами или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельные мэр, министр или президент, а проиграет вся страна", - убежден Зеленский.

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