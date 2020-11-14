Зеленский предупредил мэров о тяжелых последствиях бойкота карантина
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении в facebook.
Решение некоторых мэров городов бойкотировать введеный правительством "карантин выходного дня" он связал со вторым туром местных выборов.
"У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизнь украинцев", - сказал Зеленский.
Он добавил, что соблюдение карантина поможет избежать введения полного локдауна в Украине.
"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это концертами или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельные мэр, министр или президент, а проиграет вся страна", - убежден Зеленский.
- Напомним, 14 ноября Владимир Зеленский записал новое видео, в котором рассказал о своем самочувствии и "карантине выходного дня".
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