 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предупредил мэров о тяжелых последствиях бойкота карантина

Зеленский предупредил мэров о тяжелых последствиях бойкота карантина


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил мэров украинских городов о непредсказуемых последствиях бойкота карантина выходного дня

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении в facebook.

Решение некоторых мэров городов бойкотировать введеный правительством "карантин выходного дня" он связал со вторым туром местных выборов.

"У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизнь украинцев", - сказал Зеленский.

Он добавил, что соблюдение карантина поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это концертами или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельные мэр, министр или президент, а проиграет вся страна", - убежден Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

14 ноября, 2020 суббота

13 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать