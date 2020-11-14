Несмотря ни на что, Украина сохранила двухпалатную поддержку США, - Зеленский.

14 ноября, 2020, 20:19

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, которое он выложил в Facebook.

По его словам, позиция Украины о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была абсолютно правильной.

"Начну с темы, которая, судя по ленте в Facebook, интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в США. При чем тут Украина? Правильно. Абсолютно ни при чем. И это и есть наша победа . Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев.

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.

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