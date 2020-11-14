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Espreso.tvОбществоНесмотря ни на что, Украина сохранила двухпалатную поддержку США, - Зеленский.

Несмотря ни на что, Украина сохранила двухпалатную поддержку США, - Зеленский.


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство, благодаря невмешательству в выборы в Соединенных Штатах, сохранило поддержку демократов и республиканцев

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, которое он выложил в Facebook.

По его словам, позиция Украины о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента США была абсолютно правильной.

"Начну с темы, которая, судя по ленте в Facebook, интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в США. При чем тут Украина? Правильно. Абсолютно ни при чем. И это и есть наша победа . Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев.

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил Зеленский.

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