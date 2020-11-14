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Espreso.tvСпортГермания - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций


фото: Getty Images
В 5-м туре Лиги наций сборная Германии примет национальную команду Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.

Лига наций

14 ноября

5-й тур

группа А4

Германия - Украина

Лейпциг, стадион "Ред-Булл Арена"

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1

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