Германия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
14 ноября, 2020, 09:01
В 5-м туре Лиги наций сборная Германии примет национальную команду Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.
Лига наций
14 ноября
5-й тур
группа А4
Германия - Украина
Лейпциг, стадион "Ред-Булл Арена"
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина" и "Футбол 1
- Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2:0.
- 12 ноября определились четыре последних участника Евро-2020.
-
После финала плей-офф квалификации Евро-2020 стало известно, как будут выглядеть все группы турнира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-