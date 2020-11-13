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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей финала плей-офф

Евро-2020: результаты всех матчей финала плей-офф


фото: Getty Images
В четверг, 12 декабря, определились четыре последние участника Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Северная Македония попала в группу к сборной Украины. Команды встретятся 17-го июня во 2-м туре Евро-2020. В квартете C также сыграет Австрия и Нидерланды.

Евро-2020

Плей-офф квалификации

12 ноября

Грузия - Северная Македония 0: 1

Гол: Пандев, 56

Венгрия - Исландия 2: 1

Голы: Ему, 88, Собослай, 90 + 2 - Сигурдссон, 11

Северная Ирландия - Словакия 1: 2

Голы: Шкриньяр, 88 (авт.) - Куцка, 17 Дюриш, 110

Сербия - Шотландия 1: 1 (4: 5 по пенальти)

Голы: Йович, 90 - Кристи, 52

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