Евро-2020: результаты всех матчей финала плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Северная Македония попала в группу к сборной Украины. Команды встретятся 17-го июня во 2-м туре Евро-2020. В квартете C также сыграет Австрия и Нидерланды.
Евро-2020
Плей-офф квалификации
12 ноября
Грузия - Северная Македония 0: 1
Гол: Пандев, 56
Венгрия - Исландия 2: 1
Голы: Ему, 88, Собослай, 90 + 2 - Сигурдссон, 11
Северная Ирландия - Словакия 1: 2
Голы: Шкриньяр, 88 (авт.) - Куцка, 17 Дюриш, 110
Сербия - Шотландия 1: 1 (4: 5 по пенальти)
Голы: Йович, 90 - Кристи, 52
- 12 ноября в финале плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Исландии проиграла Венгрии со счетом 2: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-