Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

11 ноября, 2020, 23:36

В товарищеском матче сборная Польши победила Украину со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На 12-й минуте матча Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, который сам и заработал. В конце второго тайма голкипер Андрей Лунин допустил ошибку после выхода из ворот и Кшиштоф Пйонтек точным ударом переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме поляки удвоили преимущество. После толкотни в штрафной Украины Якуб Модер "запихнул" мяч в сетку ворот Лунина.

14-го ноября сборная Украины сыграет против Германии, а 17-го против Швейцарии в Лиге наций. Оба матча пройдут на выезде. На поляков ждут встречи с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).

Товарищеский матч

11 ноября

Польша - Украина 2:0

Голы: Пйонтек, 40, Модер, 63

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