Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 12-й минуте матча Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, который сам и заработал. В конце второго тайма голкипер Андрей Лунин допустил ошибку после выхода из ворот и Кшиштоф Пйонтек точным ударом переправил мяч в сетку ворот.
Во втором тайме поляки удвоили преимущество. После толкотни в штрафной Украины Якуб Модер "запихнул" мяч в сетку ворот Лунина.
14-го ноября сборная Украины сыграет против Германии, а 17-го против Швейцарии в Лиге наций. Оба матча пройдут на выезде. На поляков ждут встречи с Италией (15 ноября) и Нидерландами (18 ноября).
Товарищеский матч
11 ноября
Польша - Украина 2:0
Голы: Пйонтек, 40, Модер, 63
- 11 ноября в товарищеском матче сборная Греции победила Кипр со счетом 2:1 .
- В другом матче сборная Румынии победила Беларусь со счетом 5:3.
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