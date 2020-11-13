Как выглядят все группы Евро-2020 после финала плей-офф

13 ноября, 2020, 11:33

После финала плей-офф квалификации Евро-2020 стало известно, как будут выглядеть все группы турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

В плей-офф выйдут первые и вторые места каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие в своих квартетах третьи позиции.

Сборная Украины сыграет в группе С. Команда Андрея Шевченко начнет турнир 13 июня во Амстердаме, где сыграет против Нидерландов. Матчи 2-го и 3-го тура пройдут в Бухаресте. Украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Групповой этап Евро-2020:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия