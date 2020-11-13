Как выглядят все группы Евро-2020 после финала плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Турнир пройдет в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
В плей-офф выйдут первые и вторые места каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие в своих квартетах третьи позиции.
Сборная Украины сыграет в группе С. Команда Андрея Шевченко начнет турнир 13 июня во Амстердаме, где сыграет против Нидерландов. Матчи 2-го и 3-го тура пройдут в Бухаресте. Украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
Групповой этап Евро-2020:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
- 12 ноября в финале плей-офф квалификации Евро-2020 сборная Исландии проиграла Венгрии со счетом 2: 1 .
- 12 ноября определились четыре последние участники Евро-2020 .
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