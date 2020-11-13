В сборной Украины зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщил Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем с Германией.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о пяти случаях COVID-19, из них 4 у игроков, 1 у работника штаба.
Шевченко не назвал фамилии больных. По информации Tribuna.com, положительные тесты получили Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко.
За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.
Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.
- Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2:0.
- 12 ноября определились четыре последних участника Евро-2020 .
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После финала плей-офф квалификации Евро-2020 стало известно, как будут выглядеть все группы турнира.
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