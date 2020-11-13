В сборной Украины зафиксировали 5 случаев заражения коронавирусом

13 ноября, 2020, 19:44

Четыре футболиста и один работник сборной Украины по футболу получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщил Андрей Шевченко на пресс-конференции перед матчем с Германией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о пяти случаях COVID-19, из них 4 у игроков, 1 у работника штаба.

Шевченко не назвал фамилии больных. По информации Tribuna.com, положительные тесты получили Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Виктор Коваленко.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, у которой 7 пунктов. Последней с 2 баллами идет Швейцария.

Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb