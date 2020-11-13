Тест на COVID-19 в Мендель показал отрицательный результат
13 ноября, 2020, 13:28
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила отрицательный результат теста на коронавирус
Об этом она написала в Facebook.
"Вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете - очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более - опровержение", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент Зеленский заболел на коронавирус .
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-