Тест на COVID-19 в Мендель показал отрицательный результат

13 ноября, 2020, 13:28

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила отрицательный результат теста на коронавирус

Об этом она написала в Facebook.

"Вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете - очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более - опровержение", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Зеленский заболел на коронавирус .

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса.

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