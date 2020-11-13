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Espreso.tvОбществоТест на COVID-19 в Мендель показал отрицательный результат

Тест на COVID-19 в Мендель показал отрицательный результат

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила отрицательный результат теста на коронавирус

Об этом она написала в Facebook.

"Вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете - очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более - опровержение", - говорится в сообщении.
 
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