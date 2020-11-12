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Espreso.tvОбщество"Не изолировался от работы": Зеленский рассказал о своем состоянии и ходе лечения от COVID-19

"Не изолировался от работы": Зеленский рассказал о своем состоянии и ходе лечения от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о самочувствии после подтверждения коронавируса

Видео он обнародовал в Telegram.

"Как вы знаете COVID-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо. Оппонентов, которые радуются моей болезни, близко к сердцу не принимаю. Едва ли не единственный "плюс" вируса не чувствовать запахов. Поэтому не обращаю на продукцию жизнедеятельности некоторых телеканалов и некоторых экспертов. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности", - отметил Зеленский.

Он считает, что все органы власти работают в нормальном режиме.

Также президент призвал всех украинцев соблюдать противоэпидемические меры и беречь свое здоровье.

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