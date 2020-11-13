Германия потеряла 5 футболистов перед матчем с Украиной

13 ноября, 2020, 14:52

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сможет рассчитывать на 22 футболистов в матче против Украины

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

По разным причинам расположение сборной Германии покинули Оливер Бауманн, Нико Шульц, Боте Баку, Йонас Хоффманн и Робин Госенс. К матчу с Украиной готовиться 19 полевых игроков и 3 вратаря.

За два тура до завершения группового раунда Лиги наций Германия и Украина имеют по 6 очков и делят 2-3 места. Лидирует в группе A4 Испания, в которой 7 пунктов. Последней из 2 баллами идет Швейцария.

Украина встретится с Германией на выезде 14 ноября в Лейпциге.

Состав сборной Германии:

Вратари: Лено ( "Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ( "Бавария"), Кевин Трапп ( "Айнтрахт" Ф).

Защитники: Гинтер ( "Боруссия" М), Беньямин Хенрикс ( "Монако", Франция), Робин Кох ( "Лидс", Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер ( "Челси", Англия), Никлас Штарк ( "Герта"), Джонатан Да ( "Байер"), Феликс Удуохай ( "Аугсбург"), Никлас Зюле ( "Бавария").

Полузащитники: Надим Амири ( "Байер"), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба - "Боруссий" Д), Серж Гнабри, Леон Горетцка, Лерой Сане (все - "Бавария"), Гюндоган ( "Манчестер Сити") , Тони Кроос ( "Реал", Испания).

Нападающие: Лука Вальдшмидт ( "Бенфика", Португалия), Тимо Вернер ( "Челси", Англия), Флориан Нойхаус ( "Боруссия" М).

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