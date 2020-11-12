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Espreso.tvСпортЗинченко заявил о несправедливом результате матча Польша - Украина

Зинченко заявил о несправедливом результате матча Польша - Украина


фото: uaf.ua
Полузащитник Александр Зинченко убежден, что сборная Украины могла выиграть товарищеский матч против Польши

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Зинченко, национальная команда Украины была, как минимум не хуже.

"По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Я думаю, что мы были ближе к победе. Хоть мы и проиграли 2: 0, но это футбол. Это хорошо, что мы создаем моменты, но главное в футболе - это голы. Нам нужно работать над реализацией ", - сказал Александр Зинченко.

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