Зинченко заявил о несправедливом результате матча Польша - Украина

12 ноября, 2020, 17:27

Полузащитник Александр Зинченко убежден, что сборная Украины могла выиграть товарищеский матч против Польши

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Зинченко, национальная команда Украины была, как минимум не хуже.

"По содержанию игры мы были как минимум не хуже. Я думаю, что мы были ближе к победе. Хоть мы и проиграли 2: 0, но это футбол. Это хорошо, что мы создаем моменты, но главное в футболе - это голы. Нам нужно работать над реализацией ", - сказал Александр Зинченко.

Напомним, 11 ноября в Хожуве сборная Польши победила Украину со счетом 2: 0.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной поражения от Польши в товарищеском матче стала неудовлетворительная реализация моментов .

Кроме этого, Андрей Шевченко поддержал голкипера Андрея Лунина , который допустил грубую ошибку в матче с Польшей.

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