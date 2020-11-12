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Espreso.tvСпортШевченко назвал ключевую причину поражения Украины от Польши

Шевченко назвал ключевую причину поражения Украины от Польши


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной поражения от Польши в товарищеском матче стала неудовлетворительная реализация моментов

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Шевченко, единственное, чем он остался недоволен по итогам игры, - это результат.

"Команда показала очень достойный футбол, творческую игру в хорошей структуре. Нам не хватило реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды", - сказал Шевченко.

Он добавил, что получил благодаря игре достаточно информации.

"Мы пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то провел 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас впереди ждут важные поединки. Товарищеский матч дал достаточно информации обоим тренерам, что главное. Не вижу смысла давать по матчу некую общую оценку. Для меня это положительный поединок по отдаче, структуре и организации игры", - заверил Шевченко.

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