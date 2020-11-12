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Espreso.tvСпортШевченко бросился на защиту Лунина, который пропустил нелепый гол от Польши

Шевченко бросился на защиту Лунина, который пропустил нелепый гол от Польши


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал голкипера Андрея Лунина, который допустил грубую ошибку в товарищеском матче с Польшей

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам Шевченко, в эпизоде, когда Лунин далеко вышел из ворот, оставил их пустыми и пропустил гол, у него срезался мяч.

"Ошибаются все. У него срезался мяч. Тем более качество поля не совсем соответствовала уровню, необходимому для нашей игры. Нам трудновато было контролировать мяч на этом газоне. Видимо, поэтому Лунин и ошибся", - сказал Шевченко.

Он также объяснил, почему поставил в ворота Андрея Лунина, который не имеет игровой практики в "Реале", а не вратаря "Ворсклы" Дмитрия Резника, который убедительно выглядит в чемпионате Украины.

"Лунин - молодой перспективный вратарь, который играет в очень хорошей команде. Да, у него мало игрового времени. Но товарищеские матчи и нужны для того, чтобы давать возможность игроку выйти на поле. Кроме той ошибки, он провел очень хорошую игру, я им доволен", - отметил Шевченко.

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