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Espreso.tvМирВ Минске на 15 суток арестовали журналиста Радио Свобода

В Минске на 15 суток арестовали журналиста Радио Свобода


фото: Радіо Свобода
Фрунзенский районный суд Минска арестовал на 15 суток журналиста Белорусской службы Радио Свобода Олега Груздиловича

Об этом сообщается на сайте издания.

Журналиста обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии 25 октября в Минске. Груздилович сказал в суде, что работал там в качестве журналиста от редакции газеты "Народная воля", имел жилет с надписью "Пресса" и журналистское удостоверение.

"Это моя работа как журналиста. Я считаю неправильным привлекать журналистов к ответственности за их работу. В том, что подобные мероприятия проходят в Беларуси, не виноваты журналисты. Наша задача - получить информацию из первых рук", - сказал он в суде.

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