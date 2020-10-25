В Минске жестко разгоняют протестующих, милиция использует резиновые пули и светошумовые гранаты

25 октября, 2020, 18:43

В столице Беларуси силовики применили во время разгона акции протеста резиновые пули и светошумовые гранаты

Об этом сообщает "Новая газета"

В частности, на Орловской улице в Минске милиция применила против митингующих спецсредства.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила использование спецсредств, но не уточнила, каких именно. По ее словам, протестующие нападали на сотрудников милиции.

"Новая газета" сообщила, что во время разгона акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям. По меньшей мере одного демонстранта ранили в живот.

В Минске и других городах Беларуси сегодня проходит "День народного ультиматума", на улицы столицы вышли более 100 тыс. человек. Силовики блокировали подступы к резиденции самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

25 октября 2020 года в Беларуси проходят акции протеста в поддержку народного ультиматума.

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