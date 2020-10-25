В белорусских городах Борисов и Лида идут жесткие задержания

25 октября, 2020, 15:48

25 октября 2020 года в Беларуси проходят акции протеста в поддержку народного ультиматума

Информацию о задержанных собирает правозащитный центр "Весна", передает Еспресо.TV.

На сайте организации уже размещены данные относительно более 40 человек.

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Наибольшее количество задержанных насчитывается в Борисове - около торгового центра "Зеленый" были задержаны около 20 человек.

В Лиде также уже были серьезные задержания. Очевидцы заявляли, что против протестующих использовали газ, информирует Tut.by.

Напомним, сегодня в Беларуси истекает срок народного ультиматума, выдвинутого режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко народной оппозицией.

Несмотря на кордоны силовиков и водометы, в Минске начался многотысячный протестный марш.

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