В белорусских городах Борисов и Лида идут жесткие задержания
25 октября, 2020, 15:48
25 октября 2020 года в Беларуси проходят акции протеста в поддержку народного ультиматума
Информацию о задержанных собирает правозащитный центр "Весна", передает Еспресо.TV.
На сайте организации уже размещены данные относительно более 40 человек.
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Наибольшее количество задержанных насчитывается в Борисове - около торгового центра "Зеленый" были задержаны около 20 человек.
В Лиде также уже были серьезные задержания. Очевидцы заявляли, что против протестующих использовали газ, информирует Tut.by.
- Напомним, сегодня в Беларуси истекает срок народного ультиматума, выдвинутого режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко народной оппозицией.
- Несмотря на кордоны силовиков и водометы, в Минске начался многотысячный протестный марш.
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