В Беларуси задержали почти 300 участников акций протеста

26 октября, 2020, 10:19

На воскресной акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят задержания активистов, в том числе журналистов. По состоянию на 02.00 26 октября правозащитники уже установили имена 290 задержанных

Об этом сообщается на сайте ПЦ «Вясна» .

В частности сообщается, в каких городах задержали активистов. Большинство задержанных из Минска, Бреста, Витебска и Гродно.

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Напомним, вчера в Беларуси истек срок народного ультиматума , выдвинутого режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко народной оппозицией.

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