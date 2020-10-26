В Беларуси задержали почти 300 участников акций протеста
26 октября, 2020, 10:19
На воскресной акции протеста в Минске и других городах Беларуси проходят задержания активистов, в том числе журналистов. По состоянию на 02.00 26 октября правозащитники уже установили имена 290 задержанных
Об этом сообщается на сайте ПЦ «Вясна» .
В частности сообщается, в каких городах задержали активистов. Большинство задержанных из Минска, Бреста, Витебска и Гродно.
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- Напомним, вчера в Беларуси истек срок народного ультиматума , выдвинутого режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко народной оппозицией.
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