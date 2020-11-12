"11 друзей Тупицкого": Зеленский уверяет, что у судей КСУ "ничего не удастся"
Видео он обнародовал в Telegram .
"Начнем с кино, которое страна вынуждена смотреть уже несколько недель. Кино о 11 человек. Многоходовки, аферы, авантюры. Нет, это не "11 друзей Оушена". Это римейк, созданный при поддержке КСУ -" 11 друзей Тупицкого ". Актеры не хуже голливудских звезд, я считаю. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни или Брэду Питту ", - отметил Зеленский.
Он отметил, что 11 судей КСУ, действительно, своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки.
"Нам, как обществу, и как стране, такие сюжетные повороты точно не нужны. И сорри за спойлер - у них ничего не получится", - подчеркнул президент.
Зеленский сообщил, что вчера состоялось заседание Комиссии по правовой реформы.
"Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия ко всей судебной системы в целом и для перезапуска КСУ, в частности. Надо решать системно, чтобы у "продюсеров" этого "кино" не было возможности сделать сиквел, как говорится трилогию или, как вы знаете, вообще многосерийную мыльную оперу. Первые результаты работы комиссии по правовой реформе будут представлены уже через неделю ", - добавил президент.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил , что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство , иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет .
- Так, законопроект по изменению правил голосования судьями Конституционного суда рассмотрят на комитете Верховной Рады 13 ноября .
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