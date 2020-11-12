"11 друзей Тупицкого": Зеленский уверяет, что у судей КСУ "ничего не удастся"

12 ноября, 2020, 21:32

Видео он обнародовал в Telegram .

"Начнем с кино, которое страна вынуждена смотреть уже несколько недель. Кино о 11 человек. Многоходовки, аферы, авантюры. Нет, это не "11 друзей Оушена". Это римейк, созданный при поддержке КСУ -" 11 друзей Тупицкого ". Актеры не хуже голливудских звезд, я считаю. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни или Брэду Питту ", - отметил Зеленский.

Он отметил, что 11 судей КСУ, действительно, своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки.

"Нам, как обществу, и как стране, такие сюжетные повороты точно не нужны. И сорри за спойлер - у них ничего не получится", - подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что вчера состоялось заседание Комиссии по правовой реформы.

"Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия ко всей судебной системы в целом и для перезапуска КСУ, в частности. Надо решать системно, чтобы у "продюсеров" этого "кино" не было возможности сделать сиквел, как говорится трилогию или, как вы знаете, вообще многосерийную мыльную оперу. Первые результаты работы комиссии по правовой реформе будут представлены уже через неделю ", - добавил президент.

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