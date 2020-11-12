Комитет Рады 13 ноября рассмотрит законопроект об изменении правил голосования судьями КСУ
Об этом сообщила заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и одна из инициаторов документа Ольга Совгиря в Facebook .
Она отметила, что законопроект №4319 об изменении правил рассмотрения дел Конституционным судом Украины рассмотрят на комитете Верховной Рады уже в эту пятницу, 13 ноября.
Так, законопроект предлагает внести изменения в статью 66 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" предусмотрев, что для принятия решений и выводов Большой палатой Конституционного Суда требуется не менее 12 голосов судей Конституционного Суда вместо 10 голосов (как это предусмотрено законом сейчас).
Также уточнить положение части одиннадцатой статьи 67 этого же Закона путем введения требования принятия Сенатом решения в случае, если за него проголосуют шесть судей Конституционного Суда, которые входят в состав Сената, также составляет 2/3 от состава каждого из двух предусмотренных Законом Сената.
Законопроектом предусматривается, дополнить статью 67 Закона новой частью двенадцатой, которая предусматривает возможность привлечения в Сенат судей с другой Сената и предположить, что Регламент Конституционного Суда утверждается законом.
В случае положительного заключения Комитета, законопроект смогут рекомендовать включение в повестку дня сессии.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- НАПК закрыла реестр э-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что в Евросоюзе обеспокоены решениями КСУ относительно антикоррупционных органов и могут приостановить безвиз.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-декларациям.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия КСУ признаком наличия плана против основ государственности .
- Также, Европейский Союз призвал Украину как можно быстрее восстановить антикоррупционное законодательство, иначе на кону окажется финансовая помощь и безвизовый режим с ЕС.
- Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после реакции на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства "горячая фаза" напряжения прошла и сейчас прямой угрозы для безвиза Украины с ЕС уже нет .
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