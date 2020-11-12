 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет Рады 13 ноября рассмотрит законопроект об изменении правил голосования судьями КСУ

Комитет Рады 13 ноября рассмотрит законопроект об изменении правил голосования судьями КСУ

Законопроект об изменении правил голосования судьями Конституционного суда рассмотрят на комитете Верховной Рады 13 ноября

Об этом сообщила заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и одна из инициаторов документа Ольга Совгиря в Facebook .

Она отметила, что законопроект №4319 об изменении правил рассмотрения дел Конституционным судом Украины рассмотрят на комитете Верховной Рады уже в эту пятницу, 13 ноября.

Так, законопроект предлагает внести изменения в статью 66 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" предусмотрев, что для принятия решений и выводов Большой палатой Конституционного Суда требуется не менее 12 голосов судей Конституционного Суда вместо 10 голосов (как это предусмотрено законом сейчас).

Также уточнить положение части одиннадцатой статьи 67 этого же Закона путем введения требования принятия Сенатом решения в случае, если за него проголосуют шесть судей Конституционного Суда, которые входят в состав Сената, также составляет 2/3 от состава каждого из двух предусмотренных Законом Сената.

Законопроектом предусматривается, дополнить статью 67 Закона новой частью двенадцатой, которая предусматривает возможность привлечения в Сенат судей с другой Сената и предположить, что Регламент Конституционного Суда утверждается законом.

В случае положительного заключения Комитета, законопроект смогут рекомендовать включение в повестку дня сессии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 ноября, 2020 четверг

больше новостей

12 ноября, 2020 четверг

11 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать