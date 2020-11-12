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Espreso.tvМирПротесты в Армении: задержали 10 оппозиционеров

Протесты в Армении: задержали 10 оппозиционеров


фото: reuters
Специальная следственная служба Армении задержала 10 оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением установленного законом порядка

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Среди задержанных по обвинению в организации массовых беспорядков - глава оппозиционной пророссийской партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов и другие.

Несколько человек задержаны за нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащих государственную тайну. Еще двое оппозиционеров привлечены по уголовному делу в качестве подозреваемых, для них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

  • Напомним, протесты в Ереване вспыхнули ночью 10 ноября после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
  • Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дом премьер-министра.
  • 11 ноября разъяренная толпа требовала отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста было задержано не менее 130 человек.
  • Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции выступить против присутствия российских "миротворцев".

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