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Espreso.tvМирВ Армении предложили протестовать против российских "миротворцев" в Карабахе

В Армении предложили протестовать против российских "миротворцев" в Карабахе

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции выступить против присутствия российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Аrmеnргеѕѕ.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта и согласны продолжить войну", - говорится в заявлении.

Во фракции считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение возможностью избежать полной потери Карабаха и тысяч человеческих жертв.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также предоставить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

  • Напомним, протесты в Ереване вспыхнули ночью 10 ноября после известия о подписании трехстороннего мирного соглашения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
  • Тогда протестующие ворвались в резиденцию правительства и дом премьер-министра.
  • 11 ноября разъяренная толпа требовало отзыва подписи страны под соглашением. По сообщениям полиции, в ходе протеста было задержано не менее 130 человек.

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