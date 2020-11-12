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Espreso.tvОбществоМэр Кропивницкого заразился COVID-19

Мэр Кропивницкого заразился COVID-19


фото: reuters
12 ноября мэр города Кропивницкий Андрей Райкович получил положительный тест на коронавирус

Об этом мэр Кропивницкого Андрей Райкович написал в Facebook.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валу. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал мэр Кропивницкого.

Мэр призвал граждан соблюдать все противоэпидемические меры.

"Призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средства защиты и чистые руки! Без особой надобности не выходите из дому", - отметил мэр Кропивницкого.

  • Напомним, 12 ноября политтехнолог команды Зеленского и советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что президент Владимир Зеленский лечится в ведомственной больнице "Феофания".
  • В то же время пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что болезнь протекает в легкой форме.

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