Полиция открыла дело из-за исчезновения Кернеса
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В полиции Харьковской области отметили, что с соответствующим заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.
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"9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины", - отметили правоохранители.
Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- Напомним, 17 сентября бизнесмен Павел Фукс заявил, что Геннадия Кернеса поместили в клинику Шарите в Германии из-за коронавируса.
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