Исчезновение Кернеса: полицейские Харькова закрыли уголовное производство

10 ноября, 2020, 13:30

Полиция Харькова закрыла уголовное производство по факту исчезновения городского главы Геннадия Кернеса

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Елена Баранник в комментарии Укринформу .

"Единственное на сегодняшний день - уголовное производство уже закрыто", - сообщила она.

Также Бернанке заметила, что дело об исчезновении Кернеса вчера было открыто по заявлению гражданина Украины.

"Но дело закрыто после общения с ближайшим окружением человека и тем, что его местонахождение известно", - подчеркнула она.

Также на сайте, где было сообщение о проведении появилось предупреждение, что страница не найдена.

Напомним, 9 ноября полиция Харькова возбудила дело о возможном исчезновении переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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