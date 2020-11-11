В Армению прибыли 20 самолетов с российскими военными

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу "НКР" Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению .