В Армению прибыли 20 самолетов с российскими военными
Самолеты доставили более 400 военных, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
После согласования маршрутов выдвижения российские военные начнут совершения маршей в районы Карабаха. Основу российского контингента составили подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Предусмотрено выставление российских постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению с Карабахом. В городе Ханкенди работать командование российского контингента.
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- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу "НКР" Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению . Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.
- В полночь 10 ноября премьерминистр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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