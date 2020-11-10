Воевали в Грузии, в Крыму и на Донбассе: InformNapalm о российских "миротворцах" в Карабахе

10 ноября, 2020, 21:02

Волонтер InformNapalm Ираклий Комахидзе рассказал о "подвигах" пятнадцатой отдельной мотострелковой бригады, которую отправили в качестве российских "миротворцев" в Нагорный Карабах

Об этом волонтер InformNapalm Ираклий Комахидзе написал в Facebook.

"Как видно из официальных источников, в качестве "миротворцев" Россия направляет в Карабах 15-й ОМСр из Самары. Что это за соединение, достаточно хорошо известно постоянным читателям Информнапалма", - написал Комахидзе.

Он отметил, что с декабря 2005-го по ноябрь 2008 года "миротворческая" бригада находилась в зоне т. н. грузино-абхазского конфликта. Участвовала в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

"С 2014 года 15-я "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях ИН", - отметил волонтер.

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Комахидзе привел перечень ссылок на расследования InformNapalm об участии бригады новоиспеченных "миротворцев" в войне на территории Украины.

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В материалах волонтеров на основе OSINT-расследований приводятся персональные данные солдат бригады из соцсетей, где те хвастаются медалями Владимира Путина "за освобождение Крыма" и выставляют фото из ОРДЛО.

Всего в себя в Facebook Комахидзе поделился 15 статьями InformNapalm, в в которых фигурируют солдаты бригады, датированными 2014-2017 годами.

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