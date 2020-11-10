Воевали в Грузии, в Крыму и на Донбассе: InformNapalm о российских "миротворцах" в Карабахе
Об этом волонтер InformNapalm Ираклий Комахидзе написал в Facebook.
"Как видно из официальных источников, в качестве "миротворцев" Россия направляет в Карабах 15-й ОМСр из Самары. Что это за соединение, достаточно хорошо известно постоянным читателям Информнапалма", - написал Комахидзе.
"С 2014 года 15-я "миротворческая" засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей "ветеранов Донбасса") в расследованиях ИН", - отметил волонтер.
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Комахидзе привел перечень ссылок на расследования InformNapalm об участии бригады новоиспеченных "миротворцев" в войне на территории Украины.
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