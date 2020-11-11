Шевченко оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч с Польшей
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на игру с Польшей не попавшие полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник.
Официальная заявка сборной Украины:
1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарний 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Богдан Михайличенко, 17 Александр Зинченко, 18 Валерий Бондарь, 19 Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко , 21 Евгений Макаренко, 22. Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.
Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- В то же время, Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
- 10 ноября стало известно, что форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины.
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