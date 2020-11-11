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Espreso.tvСпортШевченко оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч с Польшей

Шевченко оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч с Польшей


фото: uaf.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оставил Тараса Степаненко вне заявки на товарищеский матч с Польшей

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на игру с Польшей не попавшие полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и вратарь "Ворсклы" Дмитрий Резник.

Официальная заявка сборной Украины:

1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарний 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Жуниор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15 Виктор Цыганков, 16 Богдан Михайличенко, 17 Александр Зинченко, 18 Валерий Бондарь, 19 Александр Зубков, 20. Виктор Коваленко , 21 Евгений Макаренко, 22. Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.

Матч Польша - Украина состоится сегодня в Хожуве и начнется в 21:45.

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