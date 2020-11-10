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Espreso.tvСпортЛидер сборной Польши Левандовски не сыграет против Украины

Лидер сборной Польши Левандовски не сыграет против Украины


фото: Getty Images
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины

Об этом сообщает Sport.pl.

По словам главного тренера сборной Польши Ежи Бжечека, он предоставит отдых лидерам национальной команды в матче против Украины.

"Те исполнители, которые были задействованы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много играли за свои клубы в национальных чемпионатах, в игре с Украиной будут отдыхать. Это касается не только Роберта Левандовски. Несмотря на это, мы будем стремиться к победе" - сказал Бжечек.

Матч Польша - Украина состоится 11 ноября в Хожуве.

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