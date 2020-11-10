Лидер сборной Польши Левандовски не сыграет против Украины
10 ноября, 2020, 13:20
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски пропустит товарищеский матч против Украины
Об этом сообщает Sport.pl.
По словам главного тренера сборной Польши Ежи Бжечека, он предоставит отдых лидерам национальной команды в матче против Украины.
"Те исполнители, которые были задействованы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много играли за свои клубы в национальных чемпионатах, в игре с Украиной будут отдыхать. Это касается не только Роберта Левандовски. Несмотря на это, мы будем стремиться к победе" - сказал Бжечек.
Матч Польша - Украина состоится 11 ноября в Хожуве.
- Напомним, 9 ноября стало известно, что в матчах Лиги наций сборной Украины не помогут защитники Денис Попов и Виктор Корниенко и форвард Артем Кравец.
- В то же время, Андрей Шевченко вызвал в команду голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Резника.
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