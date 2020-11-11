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Espreso.tvОбществоРезников подхватил COVID-19

Резников подхватил COVID-19

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

Резников отметил, что с вечера понедельника находится на самоизоляции.

"Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, вроде, приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. но не пою, потому что жена не выдержит", - отметил он.

#sly_COVID С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР ...

Опубликовано Алексей Резниковым Среда, 11 ноября 2020 г.

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