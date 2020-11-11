Резников подхватил COVID-19
Об этом он сообщил в Facebook.
Резников отметил, что с вечера понедельника находится на самоизоляции.
"Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, вроде, приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. но не пою, потому что жена не выдержит", - отметил он.
#sly_COVID С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР ...Опубликовано Алексей Резниковым Среда, 11 ноября 2020 г.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.
- Также глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также подхватил COVID-19.
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