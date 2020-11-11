14-й футболист "Динамо" заразился COVID-19: у Луческу не осталось здоровых вратарей
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Руслан Нещерет сдал тест на коронавирус по прибытии в молодежную сборную Украины U21. После положительного результата голкипер покинул расположение молодежной команды.
Это уже третий голкипер "Динамо", заболевший коронавирусом.18-летний Нещерет дебютировал за основной состав киевлян после того, как положительные тесты на COVID-19 получили Георгий Бущан и Денис Бойко. Теперь у Мирчи Луческу нет вратарей - румыну придется искать голкипера в молодежном составе "Динамо".
Следующий матч "Динамо" проведет 21 ноября, в Украинской Премьер-лиге киевляне сыграют с "Ингулом". В составе столичного клуба 14 зараженных коронавирусом футболистов.
- 8 ноября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:0 .
- 9 ноября Мирча Луческу заявил, что "Шахтер" несправедливо победил киевлян в 9-м туре УПЛ.
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